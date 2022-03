Il personale sanitario del NurSind protesta contro le carenze d'organico | Video

Da due anni il sindacato degli infermieri protesta periodicamente contro i disservizi all'Asp etnea ed il mancato riconoscimento dei diritti dei lavoratori. In particolare, il NurSind evidenzia una cronica carenza di personale infermieristico, medico, Oss, ausiliari, terapisti della riabilitazione in tutti i presidi e distretti locali

“È impensabile - dichiara il segretario territoriale Salvatore Vaccaro - che in queste condizioni si possa garantire l’assistenza dovuta. Di fatto, la mancata sicurezza delle cure espone i professionisti a responsabilità penali e civili e i pazienti a situazioni in cui non è assicurata la piena adesione al piano assistenziale di cure. Nonostante gli impegni presi dal presidente della Regione e dall’assessore alla Sanità, permangono gravissime le condizioni assistenziali in tutta l’azienda sanitaria provinciale di Catania. Per questo dichiariamo la prosecuzione dello stato di agitazione in concomitanza con la manifestazione di protesta”