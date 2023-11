In giro per Catania sdraiato sopra un divano caricato sul tetto di una Panda

Ancora un divano protagonista di un video diventato subito virale su TikTok e ripreso dalla pagina "Inciviltà a Catania". Dopo la bravata di un 15enne, riuscito a caricare sul suo monopattino elettrico un divano per poi sfrecciare per le vie della città, questa volta, come emerge dal breve filmato, si vede un uomo disteso beatamente sul sofà caricato sopra una Fiat Panda che procede nel traffico per le vie di Nesima