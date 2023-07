Il pesce in "macelleria": tonno frollato con anguria e basilico | Video

Alberto Angiolucci, giovane proprietario di Angiò-Macelleria di Pesce, da un anno a questa parte ha portato in città i sapori intensi del pesce frollato o sottoposto a processi di "macellazione" del tutto simili a quelli usati per la preparazione dei salumi. La ricetta proposta ai lettori di Cataniatoday vede protagonista il sashimi di tonno, messo a riposare per oltre un mese in cella. Cosa cambia? Consistenza più compatta e gusto più saporito