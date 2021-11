47° Premio Internazionale Garofano D'Argento

Il “Garofano d’Argento”, il premio fondato dal dott. Carlo Calì, continua con entusiasmo e passione l’opera di “marketing territoriale” iniziata ben 47 anni fa. Il Premio Internazionale nasce nel 1975 in una delle aree più belle della Sicilia, ai piedi del vulcano Etna, nella cittadina di Giarre, dove la floricoltura, come comparto produttivo dell’agricoltura, aveva enormi potenzialità di sviluppo.

Il dott. Calì iniziò ad organizzare nella piazza di Trepunti, la “Mostra mercato della Riviera Ionica ed Etnea”, conosciuta dalla gente di Giarre semplicemente come “La Festa dei Fiori” e che era sotto l’egida dell’Associazione Culturale i Fiori di Giarre e dell’Etna, costituita per promuovere la floricoltura e il turismo.

L’idea originale del fondatore era di promuovere i prodotti del florovivaismo unitamente alla bellezza del territorio e alla cultura siciliana. Ad oggi questa nobile impresa continua grazie alla figlia, dott.ssa Maria Carmela Calì, giungendo così alla sua 47a edizione, per la quale siamo lieti di annunciarvi che accoglierà sabato 27 novembre 2021, dalle 18.00 alle 22.00, i propri ospiti presso il più importante ed elegante Palazzo privato di Catania, nonché preziosa testimonianza del barocco siciliano, il Palazzo Biscari, in Via Museo Biscari,10 ,Catania.

Per maggiori info è possibile contattare la dott.ssa Maria Carmela Calì al seguente indirizzo e-mail: 21carmi@gmail.com.