Carnevale di Acireale: gli appuntamenti dal 9 al 13 febbraio

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Continua senza sosta il successo del Carnevale di Acireale, che vivrà le sue giornate clou dal 9 al 13 febbraio 2024. Sono circa 7000 i biglietti venduti per sabato e circa 18 mila per la domenica, numeri che confermano la grande partecipazione di pubblico e di appassionati. Ecco di seguito il programma giorno per giorno.

9 Febbraio

Ore 11 - Dj set Piazza Duomo

Ore 16 - Concorso 'bambini in maschera'

Ore 20 - Spettacolo di danza 'Ballando a Carnevale'

10 Febbraio

Ore 10.00 - Esposizione Carri allegorico-grotteschi

Ore 11.00 - Sflilata 'scuole in maschera'

Ore 15.00 - Grande parata carri allegorico-grotteschi

Ore 21.30 - Mania 90 Festival in Piazza Duomo

11 Febbraio

Ore 10.00 - Esposizione Carri allegorico-grotteschi

Ore 11.00 - Intrattenimento musicale in Piazza Garibaldi

Ore 18.00 - Grande parata carri allegorico-grotteschi e Carro Aci Comics

Ore 18.00 - Commenti di Salvo La Rosa lungo il circuito

Ore 21.30 - Spettacolo musicale in Piazza Duomo

12 Febbraio

Ore 10.00 - Esposizione Carri allegorico-grotteschi

Ore 16.00 - Sfilata in maschera e maschere isolate

Ore 18.00 - Premiazione concorsi 'Gelato del Baruneddu' e 'Carnevanimale' in Piazza Duomo

Ore 21.00 - Live show in diretta televisiva

13 Febbraio

Ore 10.00 - Esposizione Carri allegorico-grotteschi

Ore 11.00 - Intrattenimento musicale in Piazza Garibaldi

Ore 15.00 - Grande parata carri allegorico-grotteschi

Ore 21.30 - Live show in diretta televisiva

Ore 23.30 - Premiazione