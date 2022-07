Spettacolo “Fiorello presenta: Fiorello!”

A grande richiesta Rosario Fiorello aggiunge una terza data sia a Catania che a Palermo. “Fiorello presenta: Fiorello!” sarà a Villa Bellini di Catania anche l’8 settembre e al Teatro di Verdura anche il 12 settembre. Uno show irripetibile atteso, così, per tre serate a Catania, il 6, 7 e 8 settembre e tre a Palermo, il 10, 11 e 12 settembre.

FIORELLO PRESENTA: FIORELLO! è uno spettacolo tutto da scoprire, anche per Fiorello stesso. Scritto da Rosario Fiorello insieme a Francesco Bozzi, Pigi Montebelli e Federico Taddia. La parte musicale è curata da Enrico Cremonesi. L’appuntamento è per il 6, 7 e 8 settembre a Catania e per il 10, 11 e 12 settembre a Palermo. Inizio spettacoli ore 21.15. Le nuove prevendite si aprono giovedì 21 luglio, alle ore 15.00, nei punti vendita abituali, su Box Office Sicilia e Ticketone. Per informazioni: Box Office Catania 0957225340 - Box Office Palermo 091335566.