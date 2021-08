Samuele Bersani LIVE a Zafferana Etnea

Samuele Bersani torna sul palco per una serie di concerti speciali estivi: un “tour estemporaneo” che attraversa l'Italia e porta la musica di uno degli artisti più amati di sempre in un crocevia di suoni, tra le note e le storie dei suoi album precedenti e un piccolo assaggio, in una versione completamente nuova, di alcune 'sale' di Cinema Samuele, il suo ultimo apprezzatissimo disco. Non un vero e proprio tour, ma tanti appuntamenti in location bellissime fatti e pensati per dare un segnale di reciproco incontro con il suo pubblico. Bersani sarà sul palco insieme a 5 musicisti (Tony Pujia e Silvio Masanotti alle chitarre, Stefano Cenci alle tastiere, Davide Beatino al basso, Marco Rovinelli alla batteria) con i quali ridisegnerà nuove traiettorie dei suoi brani: un live inedito, ricco di quelle canzoni fissate nella storia della musica, e un artista che non ha bisogno di artefatti effetti speciali perchè in concerto è esattamente come lo si immagina attraverso i suoi dischi, poetico e diretto, ma capace di colpirti con poche note. Appuntamento il 13 agosto 2021 alle ore 21.30 presso l'Anfiteatro Falcone-Borsellino di Zafferana Etnea.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...