Lunedì 1 aprile 2024 a partire dalle ore 12.00 appuntamanto al 'Faro' di Capomulini per una pasquetta dallo stile country chic. E' gradito il look contadino per gustare pietanze deliziose sul prato con vista mare. Informazioni e prenotazioni al numero 3887392907.