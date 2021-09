BeerCatania - Pub Edition

BeerCatania, il Festival delle Birre artigianali ritorna al pubblico con una edizione straordinaria “Pub Edition” dal 1° al 3 ottobre al SAL.

Lo staff del BeerCatania ha deciso di celebrare la decima edizione nella splendida location del SAL – Spazio Avanzamento Lavori in via Indaco 23 a Catania, lì dove tutto è cominciato nel novembre del 2015. Un’edizione straordinaria, la prima dopo due anni di “fermo” dovuti al blocco degli eventi causato dalla pandemia di coronavirus.

L’obiettivo è divertirsi più che mai e con il bancone più grande d’Italia dove sarà possibile scegliere nelle 50 spine presenti oltre 125 birre di 22 birrifici differenti. Divertirsi in sicurezza: l'accesso al Festival è sempre gratuito, per aiutarci a garantire distanziamento ed evitare gli assembramenti alle casse, è possibile acquistare la BeerCatania Card online e selezionando il giorno di presenza al Festival.

Gli ingressi saranno contingentati. Gli utenti in possesso della BeerCatania Card acquistata online avranno accesso prioritario senza far fila. È possibile acquistare direttamente sul sito www.beercatania.it i crediti in prevendita. In ottemperanza alle disposizioni legislative in vigore sarà richiesto il Green Pass o l'esito di un tampone negativo fatto nelle 48 ore precedenti.

L’evento sarà aperto al pubblico venerdì 1 dalle ore 16 alle 02. Sabato 2 e domenica 3 ottobre dalle ore 11 alle 02. Ad accompagnare la selezione delle birre artigianali anche diverse proposte di street-food locale, con delle selezioni di proposte gluten-free.



