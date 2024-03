Cena Spettacolo Burlesque

Sabato 30 Marzo 2024 Grande ritorno del Burlesque di Lady Roberta Kent al Casale dell'Arte a Catania via Plaia, 200. La cena spettacolo del Burlesque di Lady Roberta Kent, sarà accompagnata, a scelta, dai piatti dello chef Fabio Franco o dalle pizze. Spettacolo + cena = € 20. Per chi deciderà di cenare al Casale dell'arte l'ingresso in discoteca è FREE (gratuito).

Ingresso SOLO DISCO, dopo la cena € 10 compresa consumazione alcolica. PRENOTA scrivendo su whatsapp al https://wa.me/393404520782 o telefona al +39 340 452 0782.