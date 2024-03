Call for artists: 5° edizione

Siete pronti a esplorare i confini dell'arte e a lasciare un'impronta indelebile nel tessuto della creatività? Vi invitiamo a partecipare alla nostra call per artisti 5^ edizione, un'opportunità unica per esprimere il vostro talento in tutte le sue sfumature.

Indipendentemente dalla vostra forma d'arte - che sia pittura, scultura, fotografia, grafica, Nft, installazione o qualsiasi altra manifestazione creativa - vi incoraggiamo a condividere la vostra visione unica con il mondo.

Non ci sono limiti alla vostra espressione, solo la libertà di trasformare la vostra passione in opere che ispirano, emozionano e connettono.

Questa call è aperta a tutti gli artisti, sia emergenti che affermati, che desiderano mettersi in gioco e condividere il loro lavoro con una comunità globale di appassionati d'arte.

Ogni opera è un riflesso dell'individualità dell'artista, e ogni partecipante contribuisce a rendere questa chiamata un'esplosione di creatività e diversità.

Unitevi a noi nell'esplorare l'infinita varietà delle arti e nell'innalzare il vessillo della creatività. Lasciate che le vostre opere parlino per voi e che il vostro spirito artistico trovi un'eco nel cuore di chiunque si avvicini a esse. Non esitate, accettate la sfida e unitevi a noi in questa straordinaria avventura artistica.

La scena è pronta, e il palcoscenico attende il vostro ingresso trionfale. Partecipazione gratuita, partecipazione entro e non oltre il 30.03.24, esposizione presso Nucleika studio, via umberto 145, Catania. https://www.nucleika.it/call-for-artists-5.