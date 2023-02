Il Carnevale Sociale di Catania: Fuori Tempo

Dopo due anni di stop forzato, il comitato organizzativo del Carnevale sociale di Catania ha deciso di riorganizzare il Carnevale popolare.

Una festosa carovana e due street parade: sabato 18 febbraio ore 16.00, con partenza da Via Zuccarelli 36 per percorrere le strade del quartiere San Cristoforo e terminare al Midulla Centro Polifunzionale con una festa in maschera per bambini e domenica 19 febbraio alle ore 16.00, con partenza da Via Etnea - ingresso della Villa Bellini, per attraversare tutto il centro storico tra danze, canti, musica, costumi, giochi, esibizioni, fino a raggiungere Piazza Federico di Svevia, per continuare la festa tra musica e balli in Piazza dei Libri.

La città si popolerà di costumi e maschere che rappresentano tutte le urgenze sociali di cui ogni gruppo o singolo è portatore: i diritti umani, i diritti civili, la questione climatica, la pace, la lotta alla violenza sulle donne e al patriarcato, la lotta all’omofobia e alle discriminazioni verso le persone LGBTQIA+, l’uguaglianza, l’accoglienza, l’inclusione, l’antifascismo, l’antirazzismo e l’antimafia.

Tutti e tutte in parata, adulti e bambini, musicisti, musicanti, danzatori e danzatrici, artisti di strada seguendo un tema condiviso: “fuori tempo, anacronismi e urgenze dalla contemporaneità”, in un unico grande momento collettivo di incontro e divertimento. Un modo semplice per valorizzare gli aspetti tradizionali e sociali della festa più popolare dell’anno, animando le strade e le piazze di Catania.