Catania: Frammenti della Città perduta

Un percorso attraverso la storia ed i monumenti meno conosciuti della nostra città, in quei luoghi che sono sfuggiti alla distruzione provocata dal catastrofico terremoto dell’11 gennaio 1693.

Raccontare la Catania medievale e rinascimentale è come andare a cercare tessere di un puzzle, che la natura ha frantumato, e che adesso bisogna rimettere insieme, ricostruendo ciò che è andato perduto. Ed è proprio ciò che faremo, in un emozionante e sorprendente tour, che - in queste giornate finalmente più fresche - danno inizio alla nostra ricchissima stagione di eventi autunnali. Appuntamento ore 9.30 in Piazza Santa Maria di Gesù (davanti alla chiesa). Si raccomanda la massima puntualità. CONCLUSIONE ore 12.30 circa in Piazza Santo Carcere.

L’evento si svolgerà per un numero limitato di partecipanti per garantire la massima sicurezza. Mascherina obbligatoria. CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 15.00 (bambini fino a 10 anni gratuito) Pagamento in loco. Comprende la guida turistica e tutti gli ingressi ai siti. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA Messaggio WhatsApp o mail, indicando il proprio nominativo, un recapito telefonico ed il numero dei partecipanti. Per informazioni siamo a disposizione anche per telefono. • 338.1441760 / 333.9119648 • asso.etnangeniousa@gmail.com.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...