Catania letteraria e cinematografica

In occasione del centenario della morte di verga proponiamo questo tour dove passeggeremo per le vie di Catania e la vedremo con gli occhi di grandi scrittori e registi cinematografici soprattutto catanesi che hanno immortalato la città etnea nelle loro opere letterarie quali De Roberto, Patti, Rapisardi, Verga, Sapienza ed altri.

Inizieremo il percorso da piazza Stesicoro, proseguiremo per via Crociferi , luoghi delle ‘Capinere’, Monastero dei Benedettini, per recarci a piazza Università, piazza Duomo, casa di Micio Tempio e concluderemo l’itinerario nel quartiere delle Belle per ricordare Goliarda Sapienza. Adatto a tutti. Costo 12 euro a partecipante. Per informazioni e prenotazioni telefonate al 3207115715.