Catania liberty - Tour urbano

Sicilia Gaia organizza una passeggiata dedicata al Liberty, stile fiorito in Europa intorno al 1900 nelle arti decorative e in architettura, il cui obiettivo fu quello di migliorare esteticamente gli oggetti di uso comune, prodotti dalle industrie, per allontanare il rischio di banalizzazione della produzione in serie.

Catania insegue Palermo verso il xx secolo, ma lo stile liberty nella città etnea mostra una vena eclettica che lo distingue. Le linee fiorite e sinuose disegnano le maestose ville appena fuori dal centro, mentre dettagli sensuali si arrampicano sui balconi e le finestre dei palazzi. Un viaggio per ricordare, immaginare e scoprire un momento di grande eleganza architettonica, purtroppo spesso perduta o sacrificata.

Accompagnati dalla Guida Turistica Vanessa Motta inizieremo il percorso da Villa Bellini, attraverseremo le principali strade ricche di spunti ed edifici di rilievo (via Etnea, Via Umberto, Via Pacini) dedicandoci ai più rappresentativi edifici Palazzo delle Poste, Ex cinema Diana, Cinema Odeon, Villa Manganelli. Il Tour si concluderà con una sosta in un uno dei chioschi più antichi della città per sorseggiare insieme un seltz limone e sale, offerto dall'organizzazione.

ORARIO INIZIO: 15.30. ORARIO FINE: 18.00. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA CLICCANDO SU QUESTO LINK https://forms.gle/yLk2fN8oYToKLSuU6. INFO: WHATSAPP 3928079089. MEETING POINT: Villa Bellini (Via Etnea). L’Evento è a numero chiuso, rivolto ai soci e si terrà al raggiungimento di almeno 10 partecipanti. Quota di partecipazione € 12.00* (pagamento in loco). Include visita accompagnata da guida turistica esperta, polizza assicurativa, assistenza e supporto organizzativo, bevanda). In caso di numero inferiore ai 10 verrà proposta una quota a persona da 15 a €20,00 per confermare il tour.

Bambini < di 6 anni free. Ridotto € 6,00 da 7 a 12 anni. I prenotati riceveranno un promemoria con i dettagli.