Catania Summer Fest: appuntamenti dal 4 al 10 agosto all'insegna della musica

E' la musica la principale protagonista degli appuntamenti in programma dal 4 al 10 agosto per il cartellone Catania Summer Fest, promosso dal Comune di Catania. La corte Mariella Lo Giudice di Palazzo della Cultura, il Castello Ursino e il piazzale delle Carrozze di Villa Bellini faranno da cornice all'articolato programma di eventi, tutti con inizio alle ore 21. Martedì 4 agosto, nel Palazzo della Cultura, il Coro del Teatro Massimo Bellini propone “Cori d’Opera”, direttore Luigi Petrozziello, pianista Gaetano Costa, musiche di Mozart, Donizetti, Rossini, Puccini, Verdi, Bellini. Venerdì 7 agosto sono in calendario tre appuntamenti: il Palazzo di via Vittorio Emanuele ospita l'Orchestra D’Archi del Teatro Massimo Bellini con “Le Quattro Stagioni” di Vivaldi, solista e direttore Giulio Plotino; il Piazzale delle Carrozze di Villa Bellini punta i riflettori sul Festival lirico dei Teatri di Pietra 2020 con “Carmina Burana”, a cura dell’associazione “Coro Lirico Siciliano”; il Castello Ursino presenta “Storia Di Una Capinera”, di e con Ornella Giusto, a cura di Black And White. Sabato 8 è l'Orchestra di Legni del Teatro Massimo Bellini a esibirsi sul palco di Palazzo della Cultura con “Musica sull’aria”, direttore Davide Galaverna, musiche di Mozart, Strauss, Dvořák. I tre concerti a cura del Teatro Massimo Bellini sono a pagamento.

Domenica 9, nel piazzale delle Carrozze di Villa Bellini, musica e cabaret con “Comer Sud Live Show On The Road”, a cura di 9 S.R.L. (ingresso gratuito su prenotazione sino ad esaurimento posti). Lunedì 10, doppio appuntamento: il Palazzo della Cultura ospita il concerto “Sicily Folk Orchestra”, anteprima del Sicily Folk Fest, VII edizione, a cura dell’associazione culturale “Il Tamburo Di Aci” (ingresso gratuito su prenotazione sino ad esaurimento posti, info 389 8093766); la Villa Bellini propone, per la rassegna Sotto il Vulcano, il concerto di Massimo Ranieri, a cura dell’associazione culturale “Sopra La Panca”. Rinviati due eventi del cartellone: il concerto di Kaballà, previsto il 3 agosto nel Palazzo della Cultura, al 22 settembre; a data da destinarsi “Insieme Show In Tour” in programma l'8 agosto nella Villa Bellini.