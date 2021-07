Catania tra sacro e profano

Incontreremo i partecipanti al tour in piazza San Francesco, sotto la statua del cardinale Dusmet, alle ore 20. Dopo aver parlato di storia e leggende dell’arco delle ‘Benedettine’ e della letteratura erotica catanese. Proseguiremo per piazza Università, dove parleremo del delitto passionale della baronessa Grimaldi e di Gammazita. Affronteremo poi il discorso sui simboli di Catania , la relazione tra Iside e Sant’ Agata, e delle 'nduppatedde; ci soffermeremo poi sotto il balcone della vergogna e concluderemo il giro nel quartiere a luci rosse dove ha vissuto Goliarda Sapienza. Per prenotazioni obbligatorie telefonare al 3207115715. Costo di partecipazione € 10,00 persona.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...