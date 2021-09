Cena danese e film "Un altro giro"

Sabato 11 settembre, all’Arena Argentina, cena con le specialità danesi ispirate ad “Un altro giro”, di Thomas Vinterberg, premio Oscar 2021 per il miglior film straniero. Apertura ore 20, proiezione film ore 21. Cena € 6. Biglietto film € 4. Ridotto over 65 € 3,50. Ridotto Cinestudio e under 26 € 3. Per informazioni 349.3983255.