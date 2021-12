Visite guidate Sant'Agata al Carcere

Dal 4 Dicembre vi aspettiamo per le visite guidate al percorso storico artistico di Sant'Agata al Carcere. Questo luogo, negli ultimi ventisei secoli di storia catanese, è stato il crocevia di arte e tradizione, che dal 251 è dedicato alla Martire patrona della città. Le visite guidate si svolgeranno nei giorni di: MERCOLEDI, SABATO e DOMENICA. Partenza ogni ora dalle 10.00 alle 12.00 (ultima partenza). Durata 45 minuti circa. La visita comprende gli scavi archeologici, il salone espositivo, la terrazza, la chiesa e il Santo Carcere. Partecipazione con contributo € 4.00 (gratuito per bambini fino a 10 anni). Appuntamento con la guida e partenza dal banco d'ingresso. Le visite si svolgeranno per gruppi limitati, nel rispetto delle regole anti covid. Prenotate subito il vostro posto. Possibilità di visita su richiesta anche in altri giorni e orari - 338.1441760 - carceresantagata@gmail.com - asso.etnangeniousa@gmail.com.