'Il cielo sopra Berlino' all'Arena Adua

Il capolavoro di Wim Wenders, IL CIELO SOPRA BERLINO, ritorna sul grande schermo in versione restaurata. Venerdì 8 OTTOBRE all'Arena Adua (via San Nicolò al Borgo, Catania), ore 20,45. IL CIELO SOPRA BERLINO di Wim Wenders, con Bruno Ganz e Peter Falk, 1987, 128 min. doppiato in lingua italiana, premio per la miglior regia al Festival di Cannes. Biglietto € 4. Ridotto € 3,50. Per informazioni 3479348300.

