Concerto e degustazione alle pendici dell'Etna

Nello straordinario scenario dell’Azienda Agricola “MUSA” collocata alle pendici dell’Etna a circa 1050 metri di altitudine, nel territorio di Bronte, da anni dedicata alla passione per la terra, le arti e il cibo, esaltando le meraviglie dell’Etna e dei suoi frutti, Sicilia Gaia organizza un concerto di musica classica “Da Morricone a Battiato” a cura del maestro Corrado Neri. Programma: meeting point ore 18.00 c/o Az. Agricola Musa, C.da Musa, Bronte. Ore 18.15 Visita Azienda. Concerto: ore 18.45. Ore 20.00 Degustazione di prodotti tipici locali. QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 40.00 (include, concerto, visita e degustazione). Prenotazione obbligatoria: https://www.eventbrite.it/.../biglietti-da-morricone-a...Pagamento in loco. Possibilità di cena tipica con un supplemento di € 20,00 (prenotazione obbligatoria anticipata).