Franco 126 LIVE alla VIlla Bellini il 6 agosto 2022

Annunciate le prime date del tour Franco126 - Dal vivo - Estate 2022. Dopo il successo della scorsa estate Multisala Premiere, il cantautore romano tornerà live portando in giro per l’Italia nei prossimi mesi estivi le sue canzoni più famose. Molto atteso il suo ritorno in Sicilia per due date: BAGHERIA sabato 5 agosto - Piccolo Parco Urbano (in collaborazione con GoMAd Concerti).

CATANIA domenica 6 agosto 2022 - Villa Bellini (nell’ambito del Catania Summer Fest 2022 a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania, nonché della nuova edizione della rassegna Sotto il Vulcano 2022, organizzata da Puntoeacapo e Sopra La Panca, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita).

I biglietti saranno disponibili online a partire dalle 14.00 di domani venerdì 18 febbraio su www.puntoeacapo.uno Acquistabili presso i punti vendita autorizzati dalle 10.00 di mercoledì 23 febbraio.