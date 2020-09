Mario Venuti LIVE alla Villa Bellini

Un incontro con uno degli autori più importanti della musica italiana degli ultimi 30 anni. Un'occasione per andare oltre il concerto e per conoscere il cantautore Siciliano, per il quale “il pop è un termine nobile, che unisce Domenico Modugno e Luigi Tenco, Elvis Costello e i Talking Heads, i Beatles e Lucio Battisti”. Certi artisti hanno bisogno del palco per riflettere, della chitarra per pensare, del confronto col pubblico per scrivere, e così Mario, per far suonare e raccontare il suo mondo sale sul palco a disegnare tre decenni di carriera, tre decenni di musica italiana, cantando i suoi pezzi storici e i nuovi successi.

Ad accompagnare sul palco il cantautore siciliano saranno Donato Emma alla batteria, Luca Galeano alle chitarre, Pierpaolo Latina alle tastiere e Antonio Moscato al basso. A maggio del 2019 il suo 10° album di Mario Venuti SOYUZ 10 dal quale vengono estratti tre singoli: “Il pubblico sei tu”, “Ciao cuore”, e “Silenzio al silenzio”. A marzo del 2020 sul canale YT ufficiale viene pubblicata la serie “Casacasa Live Session”: una raccolta di sette live in cui l’artista ha eseguito alcuni dei suoi brani più famosi direttamente dal salotto di casa sua.

Nel mese di maggio i brani sono stati pubblicati su tutte le piattaforme digitali. Il concerto del 18 settembre alla Villa Bellini di Catania rientra nella programmazione di Catania Summer Fest, a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania e nell’ambito del Festival Sotto il Vulcano 2020 a cura di Sopra La Panca.

I possessori dei biglietti precedentemente acquistati per lo spettacolo del 23 aprile al MA dovranno inviare la conferma d’ordine o la copia del biglietto a mezzo mail a biglietteria@puntoeacapo.uno per la riassegnazione del posto, in un settore dedicato e numerato secondo il biglietto acquistato: nella mail sarà necessario indicare il nominativo, un recapito telefonico e un indirizzo per la rintracciabilità, come previsto dalle disposizioni nazionali e regionali attualmente vigenti. Maggiori informazioni su www.puntoeacapo.uno.