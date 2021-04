Conferenza “Il trionfo della spazzatura: scarti, scorie, rifiuti in letteratura”

Lunedì 19 aprile alle ore 15.00, nell'ambito del seminario didattico Percorsi comparati di eco-letteratura (Disum, Università di Catania) tenuto da Novella Primo (docente di materie letterarie e dottore di ricerca in Italianistica), Niccolò Scaffai, docente di Critica letteraria e Letterature Comparate (Università di Siena), terrà una lezione-conferenza dal titolo “Il trionfo della spazzatura: scarti, scorie, rifiuti in letteratura”.

Lo studio dei rapporti tra letteratura e ecologia è una delle linee di ricerca principali del prof. Scaffai che, sull’argomento, ha curato un volume miscellaneo Nature, Ecology and Literature (2010) e un dossier su Ecopoetry. La poesia del degrado ambientale (in “Semicerchio. Rivista di poesia comparata”, 2018). Il suo lavoro più importante e noto in ambito ecocritico è la monografia Letteratura e ecologia. Forme e temi di una relazione narrativa (2017) che ha ottenuto ampi consensi dalla critica specialistica e dall’ampio pubblico. Interverrà Attilio Scuderi (docente di Letterature Comparate, Disum, Università di Catania). L’incontro si svolgerà su MS Teams nell'aula virtuale del seminario didattico di eco-letteratura. Ulteriori informazioni sulla pagina web dell’Ateneo: https://www.agenda.unict.it/.