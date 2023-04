Amazon Web Services lancia il corso re/Start gratuito a Catania in collaborazione con Steve Jobs Academy

La fondazione ITS Steve Jobs annuncia il frutto della collaborazione con Amazon Web Services (AWS) per fornire gratuitamente formazione professionale che mira allo sviluppo delle competenze del cloud computing.

Le prime attività cominceranno AWS re/Start comincerà a maggio 2023 a Catania, presso Via Maddem 153, sede della fondazione.



AWS re/Start: il programma di formazione per sviluppare competenze di cloud computing e l'inclusione lavorativa

AWS re/Start è un programma di formazione completamente gratuito di dodici settimane che aiuta le persone disoccupate a sviluppare competenze riguardanti cloud computing.

Il World Economic Forum stima che entro il 2025 metà della forza lavoro globale necessiterà di una riqualificazione; circa 97 milioni di nuovi ruoli emergeranno dalla digitalizzazione.

ITS Steve Jobs e AWS re/Start, insieme, stanno costruendo una connessione globale, inclusiva e diversificata di nuovi talenti del cloud coinvolgendo persone disoccupate o sottoccupate che, altrimenti, non avrebbero accesso a questo percorso professionale, creando contatti tra gli studenti e le aziende locali.



Corso AWS re/Start: formazione e certificazione per ruoli cloud di livello base

I corsisti AWS re/Start saranno formati per ruoli cloud di livello base (operazioni cloud, affidabilità del sito, supporto dell'infrastruttura e funzioni di supporto aziendale tecnico) e, inoltre,

AWS re/Start offrirà ai partecipanti coaching per carriera e curriculum, supporto di mentor professionisti e istruttori accreditati.

Alla fine del percorso gli studenti avranno competenze tecniche e trasversali e otterranno la AWS Certified Cloud Practitioner, una certificazione riconosciuta nel settore che garantisce le competenze di cloud computing.

Non perdere l'opportunità di diventare un professionista del cloud!

Iscriviti subito al orso di formazione e certificazione per ruoli cloud e preparati ad acquisire le competenze necessarie per lavorare in uno dei settori più in crescita dell'industria IT.

Aumenta la tua visibilità sul mercato del lavoro e dì addio alla monotonia della routine quotidiana. Clicca qui per iscriverti subito.





Amazon promuove la formazione gratuita nel cloud computing con AWS re/Start

Il programma AWS re/Start fa parte dell'impegno di Amazon per aiutare 29 milioni di persone in tutto il mondo ad accrescere le proprie competenze tecnologiche con formazione gratuita sulle competenze di cloud computing entro il 2025.