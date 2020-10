Corso di Bolle di Sapone base ed avanzato

Attraverso i corsi di bolle di sapone BASE e AVANZATO, l'iscritto avrà la possibilità di conoscere tutto quello che sta dietro alle bolle di sapone : magia, scienza, arte, senza tralasciare la giusta dose di divertimento. I corsi si terranno sabato e domenica 17 e 18 ottobre 2020, dalle ore 10 alle ore 19 con pausa pranzo di un'ora, dalle 13 alle 14. È possibile partecipare ad uno solo dei moduli oppure ad entrambi in base al livello di preparazione personale. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione e due flaconi di concentrato Incredibolle del valore di 20 euro. Entrambi i corsi rispetteranno tutte le vigenti misure di sicurezza previste per la prevenzione del Covid-19. Per info: Luca 3485797023, Ugo 3472226469.