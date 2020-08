Sebastiano Ardita presenta "Cosa nostra spa" al Lido dei Ciclopi

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mercoledì 12 agosto Sebastiano Ardita, magistrato e Presidente della prima commissione del Csm, presenterà ad Aci Castello il suo ultimo libro “Cosa Nostra S.p.A.” L’evento è organizzato dal Comune di Aci Castello con l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Si terrà alle ore 19 in punto al Lido dei Ciclopi. Il coordinamento organizzativo è a cura del Consigliere delegato per la cultura Antonio Maugeri. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.