L'importante store che coniuga sport, territorio e sostenibilità arriva a Misterbianco

Con 335 collaboratori e collaboratrici sul territorio, 7 punti vendita, due progetti della Fondazione e diverse partnership con enti locali, il famoso brand prosegue le sue numerose iniziative in Sicilia con il nuovo negozio di Misterbianco - aperto da venerdì 10 -, attento all'ambiente e al sociale.

Decathlon apre le porte a Misterbianco

Decathlon annuncia un nuovo capitolo nella sua storia in Sicilia. Dopo una lunga e fruttuosa presenza a Catania, il punto vendita di Decathlon si trasferisce a Misterbianco, un passo che rappresenta l'impegno continuo di Decathlon a essere al fianco della comunità siciliana e promuovere lo sport rendendolo accessibile a tutti.

Parte di questo nuovo progetto a Misterbianco sono tutti i 108 collaboratori e collaboratrici dello store di Catania, che su una superficie di 4.800 metri quadrati offrono un'esperienza di acquisto completamente rinnovata. Grazie a un layout progettato per massimizzare l'interazione con i prodotti e per ispirare il pubblico a scoprire nuovi sport e attività, il nuovo spazio consente di esplorare e immergersi nel mondo dello sport attraverso un percorso guidato unico.

Un laboratorio dai mille servizi offerti

L’innovativo store segna inoltre un passo avanti nella missione di Decathlon per promuovere la sostenibilità e l'economia circolare. All’interno viene dedicato infatti più spazio al laboratorio offrendo servizi di riparazione e noleggio, incoraggiando la condivisione, il riutilizzo e il ricondizionamento dei prodotti, allungandone il più possibile il ciclo di vita.

“La nostra missione è di passare da un modello di business lineare a uno circolare, lavorando su quattro pilastri portanti: Riduci, Riutilizza, Ricicla, Ripara. Attraverso questa visione vogliamo generare il miglior valore possibile: preferire l’uso alla proprietà implica numerose riflessioni e sperimentazioni affinché il prodotto possa essere riparato, noleggiato, rivenduto, riutilizzato il più a lungo possibile ed infine riciclato. Per un ideatore e distributore, il compito è dunque ripensare tutta la catena del valore in modo che sia sostenibile, riducendo l’impatto sull’ambiente” dichiara Francesco Idone, Store Leader di Misterbianco.

Attenzione all'ambiente e alle persone

Attenzione per l’ambiente, ma anche per le persone, che si traduce nel nuovo negozio in ambienti comuni più grandi rispetto alla precedente location, come la sala riunioni e la sala fitness & wellness per attività di sport indoor.

Lo store di Misterbianco rappresenta un ulteriore fondamentale tassello nell’impegno dell’azienda per il territorio siciliano: Decathlon conta infatti nella Regione 335 collaboratori e collaboratrici, di cui il 59,4% donne, ed è coinvolta in numerosi progetti sociali e sportivi. Decathlon si impegna a sostenere la diversità e l'integrazione in Sicilia attraverso i due progetti promossi dalla Fondazione Decathlon e offrendo opportunità di tirocinio inclusivo a persone con disabilità. L’azienda inoltre collabora con organizzazioni locali, scuole e istituti, tra cui Cooperativa Sociale Iblea Servizi Territoriali, il CUS di Catania, Mediterranea eventi, per attivare iniziative in favore dello sport gratuito ed accessibile ad ogni abilità.

"Quest'anno, Decathlon celebra 30 anni di presenza in Italia: sono molti i clienti che hanno condiviso con noi la passione per lo sport in tutti questi anni e siamo determinati a contribuire al benessere della comunità siciliana attraverso l'accesso allo sport e alla sostenibilità. - afferma Francesco Idone, Store Leader di Misterbianco. - Siamo pronti a iniziare questo nuovo capitolo a Misterbianco per offrire ai siciliani una sede rinnovata e più confortevole, adatta per permetterci di proporre la nostra expertise, i nostri prodotti e servizi ancora per i prossimi 30 anni con passione e dedizione.”

Decathlon Misterbianco è presente su Facebook e su Instagram.