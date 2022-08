Elettra Lamborghini all'Adrano Summer Festival

Prezzo non disponibile

Giovedì 4 agosto protagonista assoluta dell’ADRANO SUMMER FESTIVAL (prodotto da DalVivo Produzioni) sarà la vulcanica Elettra Lamborghini, artista da milioni di stream con oltre 7 milioni di follower su IG, che si divide tra musica e tv. L’artista infiammerà il pubblico del Festival con i suoi successi più recenti, tra cui Pistolero, La Isla, in collaborazione con Giusy Ferreri, e Caramello il suo singolo estivo in collaborazione con Rocco Hunt e la cantante spagnola Lola Indigo. Per info www.adranofestival.com – www.dalvivoconcerti.it.

In apertura, a partire dalle 21.00, si esibiranno ASTOL, cantante dalle origini campane che dopo il successo su Youtube con brani come “Promessa” e la partecipazione ad Amici ’17, è stato tra i protagonisti di un tormentone molto amato, infatti la voce maschile di Sangria, canzone interpretata con Emma Muscat, che ha raggiunto la certificazione d'oro superando i 10 milioni di stream su Spotify.

Poi BLIND rapper italiano già conosciuto per la sua esperienza a X Factor, giungendo fino in finale e duettando anche con Madame nell’ultimo atto del talent show musicale.

E LOW LOW, il poeta incazzato del rap italiano, primo rapper della storia italiana ad aver firmato con la Sugar, con cui è uscito Ulisse diretto da Trilathera che ha raggiunto più di 21 milioni di visualizzazioni su YouTube. Ma c’è anche un’artista siciliano in apertura dello show di Elettra Lamborghini: sul palco il nuovo ed entusiasmante progetto musicale IVEZA del siciliano Fabrizio Giuliana.