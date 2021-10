I Miracoli delle Donne: Segreti di una Catania al femminile

Prezzo non disponibile

I MIRACOLI DELLE DONNE: STORIE E SEGRETI DI UNA CATANIA AL FEMMINILE. Venerdì 22 ottobre 2021. APPUNTAMENTO in Piazza San Francesco alle ore 19.30 (si raccomanda la massima puntualità). PROGRAMMA: - Femminino Sacro Catanese - L’arte della ribellione - 'A Cannunera - 'A dutturissa - Il sangue in fondo al pozzo - Il Bar dei Miracoli con il suo aperitivo ‘ngeniousu preparato solo per voi (calice di vino – tagliere con crostini, hummus, insalatina catanese, ecc. - torta fresca).

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE €22,00 (include walking tour con guida turistica e aperitivo finale). INFO E PRENOTAZIONI - asso.etnangeniousa@gmail.com - 338.1441760 / 333.9119648. L'evento si svolgerà nel rispetto delle vigenti disposizioni di prevenzione anti Covid. Obbligo di avere con sé la mascherina.