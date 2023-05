Trekking primaverile sull'Etna alla Grotta dei Lamponi

La guida naturalistica Antonino Di Grazia propone un interessante trekking lungo il versante nord dell’Etna, per ammirare lo scenario primaverile dei boschi con le nuove gemme e le sempre affascinanti distese laviche, per giungere infine ad una delle più importanti e conosciute grotte a scorrimento lavico a sviluppo orizzontale, ovvero la Grotta dei Lamponi. Da Piano Provenzana ( m. 1810 s.l.m. ) si salirà lungo la pista che conduce alle quote sommitali, per poi abbandonarla puntando in direzione del Rifugio Timparossa. Quest’ultimo è immerso in una rigogliosa faggeta che in questa stagione si accende di colori tipicamente primaverili. Lungo questo primo tratto si incontreranno le bocche eruttive del 1911 e il cratere di Monte Nero. Dal rifugio si scenderà alla grotta dei Lamponi - situata in prossimità della pista altomontana - che fu originata dalla decennale eruzione che ebbe inizio nel 1614 e riversò lava sul territorio fino al 1624. Muniti di casco e torcia, si visiterà la grotta nel suo intero sviluppo. Sempre nei pressi, sarà possibile ammirare il Piano dei Dammusi, una particolarissima distesa di lave “cordate” che caratterizzano il sito. Si risalirà dunque al Rifugio Timparossa , ove avrà luogo una piacevole sosta. Giunti alla base di Monte Nero, si visiterà la bottoniera dei crateri dell’eruzione del 2002 che tanta rovina arrecò a Piano Provenzana, arrivando a minacciare i paesi circostanti. Rientrati a Piano Provenzana si visiterà il Pino Elefante, uno dei più maestosi alberi monumentali dell’Etna.



MEETING POINT: Piazza Belvedere di Milo ( di fronte Chiesa Madre ) h.8,45

DURATA ESCURSIONE:

10,00 - 16,00 ( orario orientativo )

TRASPORTO:

Mezzi propri

CARATTERISTICHE ESCURSIONE:

Escursione mediamente impegnativa; dislivello m. 300 circa; sviluppo chilometrico km 10,500 circa.

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO:

Scarpe da trekking, pantaloni lunghi, abbigliamento a strati, giacca a vento o giubbotto, cappello, acqua ( 1 litro ), pranzo a sacco. Consigliati i bastoni da trekking. La guida fornirà i caschi necessari alla visita della grotta; è possibile - per chi lo possiede - portare il casco da bici.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Euro 15,00 adulto, Euro 7,00 bambino ( si ammettono bambini a partire dai nove anni di età). Pagamento in loco.

Numero minimo 7 partecipanti , numero max 18.