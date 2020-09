Escursione e Yoga all'Argimusco

Escursione presso l'Altopiano dell' Argimusco, poco a nord dell'Etna, al confine tra i monti Nebrodi e i Peloritani, tra i comuni di Montalbano Elicona, Tripi e Roccella Valdemone. Oggi proprietà dell’Argimusco Landowners. Dall'altopiano si possono ammirare da l'Etna, le isole Eolie, le curiose montagne Rocca Salvatesta e Montagna di Vernà, capo Tindari, capo Calavà e capo Milazzo. Esso è parte della Riserva naturale orientata Bosco di Malabotta. In questa zona sorgono i Megaliti siciliani, numerosi roccioni di arenaria quarzosa modellati in forma curiosa e suggestiva, legati all'astronomia, a miti e leggende, che saranno oggetto dei racconti da parte della nostra guida. 9.30: appuntamento presso il Parcheggio Rocche dell'Argimusco Unnamed Road, 98065, Montalbano Elicona.

Costo del tour €25,00, posti confermati all'atto del versamento dell'acconto del 25%, tappetino a noleggio su richiesta. Per chi possiede il nostro buono sconto potrà usufruirne per questo tour. Pagamento tramite bonifico, carta prepagata, pay pal o su eventbrite.com al link seguente https://www.eventbrite.it/e/117179825011. Il biglietto include: guide, ingressi, buono sconto per prossimi eventi, lezione di yoga e pranzo.