Etna: trekking al tramonto con sangria

Il versante di Etna-est sarà la location del primo trekking al tramonto organizzato dall ass. “Etna e Dintorni”. Appuntamento alle 17.30 a Fornazzo presso l’inizio della S.R. Mareneve.

Da qui si raggiunge in auto l’inizio di un sentiero che porterà alla scoperta della neviera dei briganti e della lava del 1865, ampia e a corde, che ha reso desertica e selvaggia un'ampia area prima boschiva. Raggiungiamo la cima di un antico cratere vulcanico dove si consuma la cena a sacco, bevendo la fresca sangria offerta dall’associazione. Rientro con le torce sotto il cielo stellato.

La prenotazione è obbligatoria alla mail info@etnaedintorni.it – è possibile scrivere alla mail per informazioni, oppure, solo per chiedere informazioni, telefonare al 3471902220 (NO SMS – ore ufficio).