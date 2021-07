Etna trekking e Live music al chiaro di luna

Sharing Sicily vi propone una magica esperienza di trekking e musica, dal tramonto alle stelle, per una serata speciale immersi nel parco dell'Etna. I nostri artisti saranno Alex Allyfy con voce e con il suo Ukulele, ed Angelo alle percussioni, per una serata davvero speciale da non perdere.

A quota 1700 metri s.l.m partiremo dal cancello del demanio forestale regionale Feliciusa Milia, dopo una breve salita imboccheremo il sentiero e ci inoltreremo nel bosco per apprezzarne i colori e i profumi tipicamente estivi. Ci soffermeremo sulle specie botaniche endemiche piu' interessanti e su una specie animale da salvaguardare : il gatto selvatico (Felis Silvestris) patrimonio di biodiversità animale, tra i più significativi dell’area circostante il vulcano.

Giungeremo infine a Piano Mirio, una deliziosa area boschiva a quota 1360 metri l.s.m., per goderci il tramonto, la cena al sacco e l’esibizione musicale in acustico, nel pieno rispetto della natura, di Alessandra ed il suo Ukulele accompagnata da Angelo alle percussioni. Finita l’esibizione, muniti di torcia, inizieremo il percorso di ritorno (in buona parte in salita, ma senza grosse pendenze e su agevole tracciato, basta un minimo di allenamento) e in poco piu' di un’ora, sotto il cielo stellato, raggiungeremo il punto di partenza (intorno alle 22:00/22.15).

TRASPORTO: mezzi propri. Equipaggiamento: scarpe da trekking, torcia elettrica, pantaloni lunghi, abbigliamento a strati ,maglia, giubbotto antivento, cappellino per la sera , acqua, cena al sacco e un telo per stendersi.

Escursione media: dislivello max 300 per adulti e bambini per adulti bambini in buone condizioni fisiche e abituati a camminare su sentieri di montagna. Totale percorso 7km a/r circa ( ritorno in salita ma senza pendenze di rilievo). UNICO APPUNTAMENTO ore 17:00 davanti il rifugio Ariel, C.da Serra la Nave, 95030 Ragalna CT. Posizione google maps: https://goo.gl/maps/sVnUXbNvuMMEXuqD9. FINE prevista intorno alle 22:00.. Quota di partecipazione euro 15 per adulto, euro 5 sotto 12 anni. (Comprende organizzazione, guida e due musicisti). Per prenotare messaggio whatsapp 3913953279 con oggetto “ Piano Mirio e musica” indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico.

