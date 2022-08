Etna trekking e live music sotto le stelle

Questa domenica di agosto vi proponiamo, guidati da Salvatore Ronsisvalle, una passeggiata naturalistica facile sull'Etna con esibizione in live music al Rifugio Gualberto, lontano dal caos e dal caldo torrido, nel versante sud del vulcano.

Partiremo da Piano Vetore a quota 1740, e tra cespugli di ginepro e astragalo imboccheremo un sentiero che si snoda tra antichi pini larici, fino a raggiungere il rifugio San Giovanni Gualberto, in onore al santo protettore delle guardie forestali. Arrivati al Rifugio si esibiranno i "Coldriver Acoustic Experience", un Duo acustico formato da Andrea Fichera & Cristian Messina.

Affronteranno vari generi musicali rivisitandoli in chiave acustica per intrattenere ed emozionare, in questo scenario favoloso immersi nel Parco dell'Etna. Faremo anche la cena al sacco nell'apposita area attrezzata. Un evento rivolto a chi si vuole passare una bella serata in natura, spensieratezza e ascoltare bella musica, respirando aria buona e pulita e godendosi il fresco dell'alta quota.

Attrezzatura: scarpe da trekking, abbigliamento a strati, giubbino per la sera, acqua almeno 1 litro e mezzo, cena al sacco, torcia e telo per stendersi. Quota di partecipazione euro 20 adulti, euro 5 bambini sotto 12 anni. Km totali 5 a\r Facile. Appuntamento alle 17.30 a Piano vetore, inizio sentiero ( vi manderemo la posizione google maps via whatsapp il giorno prima).

Per prenotare messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto " Etna Trekking e musica 21 agosto" indicando nome, cognome, recapito telefonico e numero partecipanti. Finiremo intorno alle 22:30, numero minimo 20 partecpianti. Numero massimo 45 partecipanti.