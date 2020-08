Etna trekking e yoga al rifugio Galvarina

Sharing Sicily propone un facile ed affascinante itinerario sull'Etna, dal tramonto fino alle stelle e al chiaro di luna, lontano dall'inquinamento luminoso della città. In questa occasione il trekking sarà affiancato da una sessione di Yoga al tramonto al Rifugio Galvarina. Il percorso di Piano Vetore è anche l'occasione per seguire il sentiero di monte nero degli Zappini, un percorso facile, uno dei più frequentati dell 'Etna ed anche uno dei più antichi perché elaborato nel 1991, pochi anni dopo l' istituzione del parco.

Il sentiero inizia dal pianoro di monte VETORE, 1740 mt /slm, attraverseremo le lave del 1985 e del 2001, sosta al rifugio s. Barbara ed alle case carpinteri. A tratti il sentiero lavico lascia il posto al bosco di pini con ambienti diversi e suggestivi, più in basso incontreremo un tratto della pista altomontana, questa ci condurrà fino al rifugio della Galvarina, dove avverrà la lezione di Yoga al tramonto, in un luogo magico immerso nella natura. La sessione di Yoga avrà la durata di circa 1 ora e sarà accessibile anche ai principianti.

A seguire proseguiremo, completando il nostro percorso ad anello, il nostro cammino fino a fermarci, non distanti dalle auto, per consumare la cena al sacco* ed ascoltare Sebino che vi darà qualche interessante spiegazione sulle costellazioni ed i pianeti. La guida sarà Sebino Maugeri. La sessione di Yoga sarà a cura di Greta Borzi'. Distanza 5 km circa.Difficoltà: facile. Dislivello :100 mt.

ATTREZZATURA :cena al sacco, acqua min. 1,5 lt, felpa, giacca a vento o giubbotto, torcia elettrica, scarpe da trekking (meglio) o da tennis, comunque scarpe chiuse, TAPPETINO PER LO YOGA (necessario!). Meeting point ore 16:00 Piano Vetore facilmente raggiungibile. Ecco le coordinate google maps: https://goo.gl/maps/vQ6vGfAb9XQofA7w9 (300 metri dopo Residence Serra La Nave). Quota di partecipazione euro 15 a persona adulta, euro 5 sotto 12 anni. Sarà versata direttamente in logo. Per prenotare messaggio WhatsApp al 3913953279 con oggetto Piano Vetore indicando nome, cognome, numero partecipanti ed in recapito telefonico. Prenotazione obbligatoria, evento a numero chiuso.