Evento Emergency 'Giochiamo per la pace'

Volete passare un pomeriggio in compagnia dei vostri amici a giocare a carte? Venerdi 9 Giugno ore 16 venite a "Giocare per la Pace" nella Parrocchia del SS. Crocifisso dei Miracoli dei Padri Gesuiti, in Via E. A. Pantano 42.

Sono ammessi tutti i giochi di carte. Si potrà giocare dalle 16 alle 20. Bisognerà portare carte e tappeto verde.

Offerta libera. Prenotazioni: catania@volontari.emergency.it / 348 3622436 / 340 0683609.