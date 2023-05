"Lavica": Castello di San Marco e Barone di Villagrande

Prezzo non disponibile

Nelle date del 29, 30 e 31 maggio 2023, tra Milo e Calatabiano (entrambi in provincia di Catania), si svolgerà Lavica, la prima edizione dell’evento di fine dining dell’Etna, voluto e ospitato dallo charming hotel Castello di San Marco e dall’azienda Barone di Villagrande, in collaborazione con les Collectionneurs – l’associazione di albergatori, ristoratori e viaggiatori che vanta come Brand President Alain Ducasse.

Lavica segue idealmente il percorso che compie la lava dell’Etna, per raccontare, attraverso le mani di chef appartenenti a les Collectionneurs e degli chef siciliani presenti all’evento, l’anima di un territorio, quello etneo, appunto, estremamente vocato all’eccellenza enogastronomica.

