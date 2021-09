Expo della pubblicità 2021

Gli imprenditori del mondo del gadget pubblicitario, del tessile promozionale, delle ultime tecnologie per la stampa e la comunicazione visiva si incontreranno al Centro Fiere Bicocca, Catania, per un meeting espositivo dove presentare le ultime novità e confrontarsi con i leader del mercato di riferimento in maniera molto stimolante per la propria crescita professionale. EXPO DELLA PUBBLICITÀ è riservata esclusivamente ai professionisti del settore ed è ormai un appuntamento consolidato per gli operatori della Sicilia, Calabria e Malta. Venite a conoscere le ultime novità riguardanti i settori della stampa digitale, insegnistica e cartellonistica, serigrafia e tampografia, promozione tessile e ricamo, incisione, fresatura e laser, digital signage, packaging, fotografia, gadget promozionali, articoli per la premiazione.

