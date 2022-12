'La fabbrica dei Giocattoli' a Pedara

L’evento La Fabbrica dei Giocattoli si svolgerà all’Expo Palmento sito nel cuore di Pedara alle spalle della Piazza del Municipio. Durerà 7 giorni, da sabato 17 a venerdi 23 dicembre. Si potrà accedere soltanto su prenotazione e indicando la fascia oraria che si preferisce.

ELENCO FASCE ORARIE: 17:00,17:30, 18:00,18:30,19:00,19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30. Il percorso: L’ufficio postale degli elfi, La Casa di Babbo Natale, La Fabbrica dei giocattoli, Musica e cori natalizi, Gadget per tutti i bambini.

Nel caso in cui chiamando al numero 3809059674 trovaste la linea occupata o momentaneamente non disponibile, vi suggeriamo di scrivere su W.A. e vi sarà risposto entro breve tempo. IL TICKET INGRESSO è unico per adulti e minori € 5,00. Ingresso gratuito per minori di 3 anni e i diversamente abili

Ps: in caso di forte pioggia o temporale l’evento di quel giorno sarà annullato. Nel caso invece ci fosse particolare freddo o pioggerellina, l’evento proseguirà regolarmente poiché svolgendosi in un meraviglioso Palmento, interamente al chiuso e riscaldato, ciò permetterà ai visitatori di godersi ugualmente lo spettacolo in sicurezza e…all’asciutto. Per eventuali prenotazioni scolastiche o di gruppi organizzati, sono previste agevolazioni sia di fascia oraria che di costo ticket ingresso. Chiamare al 3809059674.