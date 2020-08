Ferragosto a La Casita

Venerdì 14 agosto non prendete impegni, siete invitati a trascorrere il #Ferragosto insieme a noi e agli amici di The Boozer! E per la speciale occasione saranno protagoniste della serata una strepitosa grigliata di carne e sfiziose proposte vegetariane. Il tutto accompagnato da una cascata di birra fresca by The Boozer. Per la speciale occasione non poteva di certo mancare la musica, quella con la M maiuscola... e quando si parla di M maiuscole c'è solo un nome che arriverà veloce e potente come un treno in corsa... Mr. Mario Monterosso. Il grande chitarrista che direttamente da Memphis tornerà ancora una volta per un concerto epico assieme al suo quintetto formato da: Mario Monterosso, Chitarra e Voce

Marco Carnemolla, Basso, Dario Finocchiaro, Piano, Francesco Bazzano, Percussioni, Angelo Puglisi, Batteria. Inizio serata H 19:30. Info e prenotazioni al 3336040908.