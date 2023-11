Festival 'Via dei Corti'

Via dei Corti - Festival Indipendente di Cinema Breve - Gravina di Catania, 30 novembre - 3 dicembre 2023. IX EDIZIONE – RESILIENZA.

Presidente: Marcella Messina | Direttore artistico: Cirino Cristaldi | Direzione artistica: Daniele Gangemi. Conduzione: Ruggero Sardo, Simona Zagarella, Giulia Sapienza.

PROGRAMMA FESTIVAL

Giovedì 30 novembre 2023 - Auditorium Angelo Musco, via Unione Europea, snc

Ore 9:30 Proiezione e premiazione Concorso Cortometraggi Scolastici

Ore 21:00 Serata inaugurale. Introduzione teatrale a cura dell’Associazione Gravina Arte. Premio “Via dei Corti al Talento Siciliano” a Danilo Arena. Premio “Film in Sicily” a I racconti della domenica - Storia di un uomo per bene di Giovanni Virgilio. Premio “Globus - Via dei Corti” per la valorizzazione del territorio a Recomaterna di Giuseppe Sangiorgi.

Ore 21:30 Proiezione speciale del lungometraggio I racconti della domenica - Storia di un uomo per bene di Giovanni Virgilio (Italia, 101 min)

Venerdì 1 dicembre 2023 - Auditorium Angelo Musco, via Unione Europea, snc

Ore 9:30 Sezione Campus, proiezione speciale del documentario Gianni Minà - Una vita da giornalista di Loredana Macchietti (Italia, 99 min)

Ore 12:00 Sezione Campus, presentazione del libro Fame di storie di Gianni Minà (Roberto Nicolucci Editore). Loredana Macchietti Minà dialoga con Rosario Scuderi e Mario Cunsolo

Ore 21:00 Introduzione teatrale a cura dell’Associazione Gravina Arte. Premio “Via dei Corti al Talento Siciliano” a Roberta Amato. Premio “Via dei Corti - Astro Nascente” ad Alessandra Masi.

Ore 21:30 Proiezione dei cortometraggi finalisti del concorso Corti Internazionali e della sezione Corti D’Animazione

Sabato 2 dicembre 2023

- Spazio eventi - Centro Commerciale Katané:

Ore 11:00 Sezione Campus - “Il cinema è donna”. Incontro con le attrici Angela Curri, Liliana Fiorelli, Alessandra Masi ed Ester Pantano. Dialogano con Lucio Di Mauro - Auditorium Angelo Musco, via Unione Europea, snc:

Ore 17:00 Proiezione delle opere finaliste della sezione Documentari

Ore 21:00 Introduzione teatrale a cura dell’Associazione Gravina Arte. Premio “Via dei Corti al Cantautore dell’anno” a Gregorio Lui..

Ore 21:30 Proiezione dei cortometraggi finalisti del concorso Corti Internazionali e della sezione Corti D’Animazione

Domenica 3 dicembre 2023 - Auditorium Angelo Musco, via Unione Europea, snc

Ore 21:00 Introduzione teatrale a cura dell’Associazione Gravina Arte. Premio “Via dei Corti - Astro Nascente” a Liliana Fiorelli. Premio “Via dei Corti - Una vita per il cinema” a Daniela Poggi. Premio “Via dei Corti al Talento Siciliano” a Luca Madonia e Salvo Noè. Premiazione opere vincitrici Sezione Documentari, Corti D’Animazione, CineMigrare e Corti Internazionali.