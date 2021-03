La Sicilia è donna, Catania è donna, un suggestivo viaggio attraverso i secoli e gli avvenimenti vissuti dalle sue donne. Sharing Sicily propone, nella giornata dell' 8 marzo, un tour dove si raccontano intense pagine di storie al femminile alla scoperta di grandi donne della città del Liotru. Non vi sveleremo nè i luoghi nè le donne di cui andremo a parlare, vogliamo stimolare la vostra curiosità e la vostra sete di conoscenza. Senza dubbio il tour avrà un taglio alternativo e fuori dagli schemi, secondo lo stile di Sharing Sicily.

Il meeting point è previsto alle ore 18:45 in Piazza Ogninella. Il Tour si concluderà intorno alle ore 21:00 circa in Piazza Duomo. Si svolgerà interamente a piedi, il percorso da percorrere sarà relativamente breve ed agevole, quindi accessibile a tutti. Quota di partecipazione è di euro 12 a persona. Vi accompagnerà in questo viaggio al femminile la guida Silvia Scollo. tour a numero chiuso e limitato. Saranno rispettate le norme anti-covid. Dispositivo D.P.I obbligatorio.

PER SEGUIRE MEGLIO ED IN MAGGIORE SICUREZZA IL TOUR, puoi.. 1- SCARICARE L' APP DISVOIZE; 2 - PORTARE I TUOI AURICOLARI; avrete la possibilità di ascoltare la voce della guida anche a distanza. Per prenotare messaggio al 3913953279 con oggetto " Fimmini di Catania" indicando nome. cognome, numero partecipanti ed un recapito telefonico.