Giallo teatrale interattivo "La resa dei conti"

Partecipa allo spettacolo teatrale più coinvolgente e appassionante. Diventa detective per una sera con i "Gialli interattivi" produzioni esclusive De Curtis. Sabato 15 Gennaio ore 21:00 "La Resa dei conti". Giallo comico farsesco ambientato in una bisca clandestina dove i capi della mafia mondiale si riuniranno per una partita a poker dai risvolti grotteschi! Gioca in coppia o in squadra, durante lo spettacolo prendi nota di ogni dettaglio e risolvi l'indagine. La squadra che avrà risolto con successo il "Caso" si aggiudicherà un brindisi offerto dalla sala de Curtis. Prima dello spettacolo potrai gustare un delizioso e ricco aperitivo, subito dopo l'indagine ti offriremo un primo piatto e una brocca di vino serviti al tuo tavolo. Tutto a cura di "Catering Quaranta". Spettacolo cena e gioco €25 a persona. Teatro sala de Curtis via Duca degli Abruzzi 6/A Catania. Botteghino aperto tutti i giorni dalle ore 16 alle ore 20. Tel 095 2163275 / 3927987593.