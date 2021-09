La pace del Cimitero Inglese di Catania, non viene turbata nemmeno dagli aerei del vicino scalo di Fontanarossa, che di tanto in tanto lo sorvolano. Sui prati verdissimi sono allineate 2135 tombe di militari alleati caduti durante l’Operazione Husky: uomini di reggimenti, etnie, religioni diverse che morirono sotto il cielo di Sicilia e che qui hanno la loro dimora eterna. In occasione dell’edizione 2021 del Festival Le Vie dei Tesori, Etna ‘ngeniousa propone un inedito imperdibile e sorprendente appuntamento, per ricordare fra suggestioni poetiche e musicali, una pagina cruciale della nostra storia recente. 2 / 9 / 16 / 23 OTTOBRE 2021 - IL GIARDINO DELLA MEMORIA. Per partecipare acquistare i biglietti tramite il sito https://leviedeitesori.com/passeggiate-catania/. Link google con la posizione esatta: https://goo.gl/maps/aESNtLK8ACJUzUbt8.

