Giornata mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo ai 'Portali'

Sabato 2 aprile al Centro commerciale I Portali attività di sensibilizzazione e informazione per la Giornata mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo. La Giornata, promossa dalle cooperative TEAM – Ti Educa a Migliorare, Controvento, le associazioni Autismo Oltre e La Libellula e con il Centro Aba LAB, ha ricevuto un grande consenso dalla direzione del Centro commerciale I Portali. «Per una famiglia con autismo frequentare un centro commerciale – spiegano i promotori – è un’impresa difficile. La musica alta e la confusione innervosiscono i ragazzi e non permettono alle famiglie di vivere questo tipo di socialità. Ringraziamo la direzione de I Portali per aver accolto la nostra richiesta, mettendoci a disposizione gli spazi ma anche abbassando la musica in diffusione in galleria». Durante la giornata i passanti potranno conoscere e approfondire le attività che i promotori realizzano per le persone con autismo e conoscere due nuovi progetti dal sapore di inclusione. Autism Friendly – Al Bar ordino io, promosso dal Centro ABA LAB che accompagna bar, ristoranti, gelaterie a introdurre menù e tovagliette in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa), ovvero una comunicazione accessibile alle persone con autismo che avranno l’opportunità di vivere gli spazi di socialità. Il secondo progetto dal sapore di comunità è la Casa per Autismo, promosso dall’associazione Autismo Oltre che nel cuore di Catania vuole creare un luogo di attività, incontri ed eventi dedicati alle famiglie con autismo. È possibile sostenerlo partecipando alla raccolta fondi che sabato gli operatori e i volontari presenteranno. Una giornata di sensibilizzazione, ma anche di mobilitazione, quella che andremo a vivere sabato a I Portali, affinché si costruisca un pensiero e un’azione In Rete per superare quelle barriere che ancora oggi impediscono alle persone con autismo e alle loro famiglie di frequentare luoghi pubblici. Grande adesione anche dal Cinema Cinestar che sta programmando alcune giornate dedicate alle persone con autismo dove poter vedere i film vivendo un ambiente pensato per loro: luci soffuse, suoni leggermente più bassi, libertà di movimento in sala durante la proiezione.