Presentazione del libro 'L'eroe quotidiano'

Nuova Acropoli Italia propone una diretta streaming su YouTube per presentare il libro "l'Eroe Quotidiano", scritto dalla Prof.ssa Delia Steinberg Guzman. Parlare dell’Eroe Quotidiano equivale ad ammettere lo straordinario nell’ordinario. Lo straordinario ci attrae perché ci parla di una nuova visione della vita, di nuove opportunità. Alla fine, però, la maggior parte degli uomini resta inerte, sperando che si risolvano da sole solitudini, paure, dolore, ma continuando a servirsi dei modi che li hanno generati.

Qui entra in gioco l'Eroe Quotidiano, cioè colui che, vedendo i disagi che lo circondano, sceglie di rendersi protagonista del suo tempo storico e farsi autore di un mondo migliore. Che aspetti? Partecipa e commenta in diretta; scopri l'eroe che si trova in te.