Dalla Grotta dei Ladroni alla Cerrita dell'Etna

Il nostro 25 aprile dalla grotta dei Ladroni all'incantevole bosco della Cerrita, uno dei luoghi più incontaminati del vulcano. Il trekking è di livello medio-facile ( per persone comunque abituate a camminare), lunghezza circa 8 km.

La visita della grotta avverrà in gruppetti, muniti di caschetto. Equipaggiamento obbligatorio: Scarpe da trekking (obbligatorie!), pantaloni lunghi, abbigliamento a strati, acqua (Almeno 1,5lt), Pranzo a sacco, K-way o giacca impermeabile sempre in zaino, torcia per visitare la grotta ese volete un telo per stendervi per il pranzo a sacco. Ci guiderà Alberto Torrisi, guida di Federescursionismo.

Quota di partecipazione 15 euro per adulto, euro 5 sotto i 12 anni. Sarà fornito il caschetto per entrare nella grotta. Numero massimo di partecipanti per questa escursione 35. Appuntamento alle ore 9:30 davanti la Chiesa Sacro Cuore di Gesu', Fornazzo, Milo. Posizione Google Maps: https://maps.app.goo.gl/QjfigvhDPhQf7KBX6. Per prenotare tasto PRENOTA oppure messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto " grotta dei ladroni 25 aprile" indicando nome, cognome, numero partecipanti e un recapito telefonico.