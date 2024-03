Spettacolo 'Ho affittato un maggiordomo'

Quante volte avete sognato di vincere una grossa somma di denaro? E se succedesse come li spendereste i soldi? Sareste oculati o vi dareste alla pazza gioia facendo tutto quello che avete sempre desiderato?

Questo è ciò che è accaduto ai due protagonisti della storia, Monica e Luca. Finalmente ricchi! Ma la loro felicità ha vita breve. Troppi soldi danno alla testa e presi dall’euforia sperperano la vincita, quindi, adesso sono al punto di partenza, anzi peggio.

Cosa fare per non andare sul lastrico? Cercare di fare colpo sul datore di lavoro di Luca, nella speranza di avere una promozione. Con quel poco che è rimasto, Monica e Luca organizzano una cena a casa loro con tanto di cuoca e maggiordomo, ma un “piccolo” imprevisto trasformerà la cena in un vero e proprio incubo.

Bugie, travestimenti e incursioni inaspettate si susseguono con un ritmo serrato provocando situazioni esilaranti e continui colpi di scena.