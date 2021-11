In occasione del settecentenario dalla morte di Dante Alighieri e in linea con il percorso interdisciplinare intrapreso nella stagione 2021-2022 della Società Catanese Amici della Musica, domenica 14 novembre il presidente, Anna Rita Fontana, condurrà il seminario "La musica attraversa Dante". La serata alternerà alla visione e all'ascolto di alcuni brani tratti dalle opere: "Francesca da Rimini" di Riccardo Zandonai, "Dante-Symphonie" di Franz Liszt e "Sinfonia Dante" di Giovanni Pacini, la lettura di canti della "Divina Commedia" a cura di Antonio Caruso. L'ingresso all'evento è gratuito. In conformità alle norme vigenti sarà necessario esibire il Green Pass e usare la mascherina. Per informazioni: comunizioniscam@gmail.com.